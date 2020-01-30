GÜNCELLEME - "Araç satın alma" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, internet üzerinden iletişime geçtikleri 7 kişiyi araçlarını satın alma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galeri açarak internet sitelerindeki ilanlardan iletişime geçtikleri 7 kişiden senetle araçlarının vekaletini alan, senetlerin ödeme günü yaklaştığında ise iş yerlerini boşaltıp kaçtığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, Denizli'de düzenlenen operasyonda İ.K. ve Y.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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