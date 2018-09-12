GÜNCELLEME- Aracı kalabalığın üzerine sürdü: 9 ölü, 46 yaralı

PEKİN (AA) - Çin'in Hunan eyaletinde, geçmişte kundaklama ve saldırı suçlarından hüküm giymiş bir sürücünün, aracı şehir meydanında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.
Komünist Partinin gençlik kolunun yayın organı Pekin Gençlik Günlüğü'nün resmi blog hesabında yer alan habere göre, 54 yaşındaki erkek sürücü, SUV tipi bir aracı Hengyang kentinde şehir meydanında kalabalığın üzerine sürdü.
Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.
Gözaltına alınan sürücüsünün, geçmişte kundaklama ve saldırı suçlarından hüküm giydiği, ceza evinde yattığı öğrenildi.
Olayın bir terör saldırısı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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