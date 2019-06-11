GÜNCELLEME - Ardahan'da bir köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Savaşır köyü heyelan riski yüzünden boşaltıldı.

Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 90 kişinin yaşadığı 50 haneli Savaşır köyündeki arazilerde oluşan yarıklarla heyelan riski tespit ettiklerini söyledi.

Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapılmasını talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu risk köyün tamamı mı yoksa bir kısmı için mi var onu uzman arkadaşlar tespit edecek. Özellikle gece kimseyi köyde bırakmıyoruz. Teknik ekip inceleme yaptıktan sonra durum netleşecek. Şu an vatandaşımızın çoğu yaylada, diğerlerini ise ilçemizde misafir ediyoruz."

Teknik çalışmanın ardından değerlendirmede bulunan Kaymakam Yılmaz, heyelanın yanı sıra hasarlı ev tespit ettiklerini bildirdi.

Yılmaz, "Bugün uzman ekiplerle birlikte yaptığımız çalışmalarda 2 kesin hasarlı ev tespit ettik. Söz konusu evleri bu nedenle boşalttık. 12 evimizde de küçük çaplı hasarlar mevcut. Onlarla ilgili de çalışma yarın sürecek." dedi.

