GÜNCELLEME - Ardahan'da cezaevi görevlileri arasında kavga: 1 ölü

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför, görevli uzman çavuşu bıçakla öldürdü.

Merkez Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli şoför Fatih D. ile Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Açık görüş ziyaret kabul yerinde yaşanan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kuşdili'yi bıçaklayan Fatih D. sonra da kendisini ağır şekilde yaraladı.

Çevredekiler tarafından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Çetin Kuşdili, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi süren Fatih D. ise ilk müdahalenin ardından Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kuşdili'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

- Kuşdili için törenler düzenlendi

Öldürülen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili için Ardahan Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Törene, nişanlısı Melek Cansu Tavşan'ın yanı sıra Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin ile askerler ve vatandaşlar katıldı.