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GÜNCELLEME - Ardahan'da sözlü taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 21:32 | Son Güncelleme

Göle ilçesinde 8 yaşında bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Ardahan'ın Göle İlçesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Göle merkezde Oltu Caddesi üzerinde E.Y isimli kız çocuğu, S.Ç tarafından sözlü taciz edildiğini belirterek, durumu ailesine haber verdi.

Ailenin olayı emniyete bildirmesi üzerine bölgeye gelen polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayın duyulması üzerine kısa sürede toplanarak duruma tepki gösteren vatandaşları Ardahan İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, sakinleştirdi.

Taş, Göle Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlara, "Sizden ricam dağılın. Sizin dağılmanız daha uygun olur. O sizin kadar benim de çocuğum." diye seslendi.

Taş'ın çağrısı üzerine grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından S.Ç, zırhlı polis aracı ile Göle Adliyesine çıkarıldı.

S.Ç çıkarıldığı mahkemece "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

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