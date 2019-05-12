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GÜNCELLEME - Ardahan'da taş ocağında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 22:04 | Son Güncelleme

Köydeki taş ocağında meydana gelen patlamada 4 kişi ağır yaralandı VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Ardahan'daki bir köyde taş ocağında yaşanan patlamada 4 kişi ağır yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton AŞ'ye ait taş ocağında henüz belirlenemeyen sebeple patlama oldu.

Patlamada, taş ocağındaki Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı.

Yaralılar, taş ocağına çağrılan ambulanslar ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından Vali Mustafa Masatlı, Ardahan Devlet Hastanesi'ne giderek ilgililerden yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Masatlı, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın kimyasal kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "Bu patlama neticesinde yanık şekilde ağır yaralandılar. Tabii ekiplerimiz anında olaya müdahale ettiler. Hastalarımızı Erzurum iline, yanık ünitesine sevk ettik. Kendilerine Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İş yeri sahibine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de olay yerinde inceleme yaptığı patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.

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