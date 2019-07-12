GÜNCELLEME - Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Hanak-Damal kara yolunun Ormanlık mevkisinde, Muharrem Türker yönetimindeki 75 M 0476 plakalı midibüs, karşı yönden gelen Gökhan Gümüşkaya idaresindeki 08 AAC 288 plakalı tırın dorsesine çarparak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
Kazada, midibüste bulunan Emine Çakmak, Ayşe Kurşun, Kübra Türker, Gizem Göyçek, Kanber Yanıkel, Binali Çağlayan, Melisa Köksol, Çiçek Çağlayan ile Yılmaz Güler yaralandı.
Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine Çakmak (74), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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