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GÜNCELLEME - Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 07:50 | Son Güncelleme

Gemlik'te denize açıldıktan sonra arıza yapan tekneden yüzmek için atlayan 3 kişiden biri kurtarıldı - Gece ara verildikten sonra sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına tekrar başlandı BİR KİŞİNİN KURTARILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında arıza yapan teknede mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, tekneden yüzmek için atlayan ve kaybolan 3 kişiden biri sabahın ilk ışıklarıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı sahil kenti Kurşunlu'dan akşam saatlerinde denize açılan ve içinde 10 kişinin bulunduğu tekne, yaklaşık 3 kilometre açıkta bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

Bu sırada teknede bulunan Yaman S, (45) Serdar S. (43) ve Natalie S. (43) yüzmek için denize atladı.

Teknede bulunanlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, sürüklenen tekneyi bularak içindeki 7 kişiyi kurtardı.

Bu arada ekiplerin denize giren Yaman S, (45) Serdar S. (43) ve Natalie S'yi (43) arama çalışmalarına, rüzgarın oluşturduğu olumsuz koşullar ve gece karanlığından dolayı ara verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlayan arama çalışmalarında Yaman S, Altıntaş mevkisinde denizde bulundu.

Ekiplerce Kurşunlu Yat Limanı'na getirilen Yaman S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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