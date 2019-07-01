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GÜNCELLEME - Arjantin'de otobüs kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 22:56 | Son Güncelleme

Tucuman eyaletinin La Madrid kenti yakınlarında bir otobüsün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, AÇIKLAMALAR EKLENDİ

Arjantin'in Tucuman eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Mendoza eyaletinden hareket eden yolcu otobüsü, Tucuman eyaletinin La Madrid kenti yakınında devrildi. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğunu söyledi.

Polis Komiseri Marcelo Ibanez, TN Televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kazaya neyin sebep olduğunu belirleyemediklerini belirtti.

Tucuman Eyaleti Sağlık Bakanı Rossana Cahla da kazada yaralananlarla tek tek ilgilenildiğini ve hafif yaralılarla temas halinde olduklarını ifade etti.

Öte yandan, Ulaşım Yönetmeliği Ulusal Komisyonu, kaza yapan otobüsün aktif kullanıldığını ve kazaya sebebiyet verecek herhangi bir hasarının bulunmadığını açıkladı.

- "Tucuman'daki otobüs kazası nedeniyle üzgünüm"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tucuman'daki otobüs kazası nedeniyle üzgünüm. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerim. Kazada yaralananlara ve ailelerine yardım etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Çoğunluğu emeklilerden oluşan yolcuları taşıyan otobüsün, dün akşam ülkenin Mendoza eyaletinden, ülkenin kaplıca merkezi Santiago del Estero eyaletine bağlı Termas de Rio Hondo şehrine gittiği ifade edildi.

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Arjantin'de otobüs kazası

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