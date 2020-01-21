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  4. GÜNCELLEME - Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

GÜNCELLEME - Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 18:53 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Kahramanmaraş'ta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi'nde Ümit B. (40) ile Mehmet Ü. (35), henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ü, arkadaşını göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Ümit B. ise kendi aracına binerek yaralı şekilde olay yerinden ayrıldı.

Hastaneye giderken tek taraflı kazaya karışan Ümit B'nin yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Ümit B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmayla Mehmet Ü, olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, arkadaşını kendisine küfür ettiği gerekçesiyle bıçakladığını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

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