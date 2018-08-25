GÜNCELLEME - Arnavutköy'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'deki mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'taki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çeşitli ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının bölgedeki fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı güvenlik önlemi alan ekipler müdahalesini sürdürürken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
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