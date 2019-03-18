HABER

GÜNCELLEME - Arnavutköy'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:40 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: - "Yangına 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur" İBB AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokağı'ndaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasında meydana gelen yangına, İBB itfaiyesinden (Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli) 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur." denildi.

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Bakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedirBakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir
21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy fabrika yangın

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet gün ağarınca ortaya çıktı! Döve döve öldürmüşler

Vahşet gün ağarınca ortaya çıktı! Döve döve öldürmüşler

Göbeklitepe, köylünün 'ekmek kapısı' oldu

Göbeklitepe, köylünün "ekmek kapısı" oldu

21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı

21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.