HABER

GÜNCELLEME - Arnavutköy'de silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 19:06 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan Fırat ve Şahin Yıldız kardeşler ile kuzenleri Hasan Yıldız, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kavgada ağır yaralanan bir kişinin ise aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayı öğrenen tarafların yakınlarının toplandığı hastane önünde zaman zaman arbede yaşanırken, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, kavgada ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin bazılarının çevredeki araçlara ve iş yerlerine isabet ettiği görüldü.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Binali Yıldırım İstanbul'u havadan incelediBinali Yıldırım İstanbul'u havadan inceledi
Ekrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle 6 maddelik taahhütname imzaladıEkrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle 6 maddelik taahhütname imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy

En Çok Okunan Haberler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan gençlere müjde

Kenan Sofuoğlu'ndan gençlere müjde! 'Tutkularını yaşayacakları yerler var mı?' dedi ve açıkladı

İstanbul Valiliği'nden yangın açıklaması! Bir şüpheli Hatay'da yakalandı

Beyoğlu'ndaki yangınla ilgili flaş açıklama

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları arasında çatışma

Hatay'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.