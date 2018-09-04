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GÜNCELLEME - Arnavutköy'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 19:38 | Son Güncelleme

Kamyonun, emniyet şeridindeki otomobile çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı (DETAYLAR EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ)

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde ilerleyen plastik üretiminde kullanılan malzeme yüklü İrfan Çakır yönetimindeki 34 GS 9975 plakalı kamyon, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park halinde bulunan Mahfuz Bingöl'ün kullandığı 34 RE 7871 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Yahya Dinlemez olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Fatih Dinlemez ağır yaralı olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan otomobil sürücü Bingöl'e ambulansta müdahale edilirken, kamyon şoförü Çakır da ambulansla hastaneye sevk edildi.

Fatih Dinlemez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kontrolünü kaybederek devrilen kamyondaki çuvallar, yola dökülürken, kaza nedeniyle yol kapandı, trafik durma noktasına geldi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik tek şeritten verilmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Kaza trafik

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