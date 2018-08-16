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GÜNCELLEME- Artvin'de ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 01:16 | Son Güncelleme

Yusufeli ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi DETAY EKLENDİ

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan ve iki evin kullanılamaz hale geldiği yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesine bağlı Demirkent köyünde muhtar Selahattin Satır'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Satır'ın kardeşi Nusret Satır'a ait eve de sıçradı.

İtfaiye ve jandarma ekipleri ile köylülerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yusufeli Kaymakam Vekili Muhammed Furkan Sancaktutar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ekiplerle çok hızlı şekilde müdahale edilerek yangının büyümesinin önlendiğini söyledi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Sancaktutar, yangında can kaybı ve yaralanma olmamasının teselli verici bir durum olduğunu ifade etti.

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Artvin yangın

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