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GÜNCELLEME - Askeri araç devrildi: 2 şehit, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:56 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5'i ağır 9 asker yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devrilen askeri araçtaki 2 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.30 sıralarında Şemdinli ilçesi Samanlı köyünden Derecik Beldesi istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı "kirpi" tipi zırhlı aracın virajı alamayarak devrildiği belirtildi.

Kazada 2 askerin şehit olduğu, 5'i ağır 7 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yaralı personelin tedavileri, sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

Bu arada Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'de meydana gelen kazada iki askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
askeri araç kazası Genelkurmay Başkanlığı

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