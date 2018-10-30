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GÜNCELLEME - Av tüfeğiyle öldürülen kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

Konya'da bir binanın bodrum katında av tüfeğiyle başından vurulmuş cesedi bulunan kişinin arkadaşı gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da binanın bodrum katında av tüfeğiyle başından vurulmuş ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokağı'ndaki bir binanın bodrum katında Alparslan Alıç'ın (43) cesedin bulunmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay günü Alparslan Alıç'ın, 5 çocuk babası Kahraman B. (47) ile bir araya geldiğini tespit etti.

Kahraman B'nin çocuklarına ulaşan ekipler, şüphelinin bir süredir evine gelmediğini, park, cami ve sokaklarda kaldığını belirledi. Bunun üzerine Kahraman B. üzerine yoğunlaşan polis, şüpheliyi merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi girişindeki parkta yakaladı.

Suçunu itiraf eden Kahraman B'nin polisteki ifadesinde, olay günü arkadaşı Alparslan Alıç'ın, bir miktar parasının olduğunu belirterek, kendisine ortak iş yeri açmayı teklif ettiğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine Alıç'tan parayı göstermesini istediğini anlatan Kahraman B'nin ifadesinde, "Bana küfür etmeye başladı, ardından da tartıştık. Bodrum kata indiğimiz sırada ben yeniden parayı sordum. Alparslan tekrar küfür ederek bıçak çekti. Ben de o sırada bodrum katta bulunan tüfeği aldım. Kafasına vurmak isterken tüfek bir anda ateş aldı. Alparslan'ın öldüğünü anlayınca kaçtım. Polisin beni aradığını anlayınca da park, cami ve sokaklarda yaşamaya başladım. Kapının önünde kum yığını vardı. Olaydan önce mi sonra mı getirdiğimi hatırlamıyorum. Toprakla binanın bodrum katına Alparslan'ı gömmek istedim ancak yapamadım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Kahraman B, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokağı'ndaki bir binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine 14 Ekim'de esnaf durumu polis ekiplerine bildirmişti. Ekipler, kokunun geldiği mühürlü binanın kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girmişti.

Polis, inceleme sonucu bir odada başından vurulmuş erkek cesedi bulmuş, binanın yaklaşık 2,5 ay önce dernek adı altında kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenilmişti. Parmaktan alınan iz sonucu, cesedin Alparslan Alıç'a ait olduğu tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adliye cinayet Konya zanlı

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