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GÜNCELLEME - Avcılar'da iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

Firuzköy Mahallesi'nde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ VE KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Avcılar'daki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi'ndeki bir tekstil firmasına ait iş yerinde yangın çıktığının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışanların tahliye edildiği binada çıkan yangın bitişikteki dükkana da sıçrarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı ileri sürüldü.

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firuzköy mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi yangın

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