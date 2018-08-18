GÜNCELLEME - Avcılar'da iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Avcılar'daki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi'ndeki bir tekstil firmasına ait iş yerinde yangın çıktığının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışanların tahliye edildiği binada çıkan yangın bitişikteki dükkana da sıçrarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı ileri sürüldü.

