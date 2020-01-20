GÜNCELLEME - Avrupa'da kış

MADRİD (AA) - İspanya'da, kar yağışı ve şiddetli rüzgar 4 kişinin ölümüne neden olurken, 33 kentte alarma geçildi.

Kış şartlarının ağırlaştığı ülkede "Gloria" adı verilen kasırga, daha çok doğu bölgesini etkisi altına aldı.

Özellikle Valensiya, Balear Adaları, Aragon, Katalonya ve Murcia bölgelerinde etkili olan kasırga dolayısıyla, sivil yardım ekiplerince alarma geçilen 33 ilden 6'sında, en yüksek derece olan "kırmızı alarm" durumunun devam ettiği bildirildi.

Asturias bölgesinde, lastiklerine zincir takmaya çalıştığı araç şiddetli rüzgarın etkisiyle hareket edince aracın altında kalan birinin, Avila kentinde de çatıdan uçan kiremitin başına isabet etmesi sonucu yara alan bir kişinin öldüğü açıklandı.

Ayrıca Valensiya'nın farklı ilçelerinde sokakta yaşayan Romanya vatandaşı bir kadın ile bir İspanyol vatandaşının soğuktan donarak hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.

- Zorunlu olmadıkça yola çıkmama uyarısı yapıldı

Olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Valensiya'da limanların kapatıldığı, 120 kadar belediyede okullarda öğretime ara verildiği ve denizde dalga yüksekliğinin 8,44 metreye ulaşarak rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.