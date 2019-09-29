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GÜNCELLEME - Avusturya'da seçimin açık ara galibi Avusturya Halk Partisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 22:05 | Son Güncelleme

Seçimlerin galibi merkez sağ ÖVP oyların yüzde 37,1'ini alarak en yakın rakibine yaklaşık 15 puan fark attı - Ülkenin en köklü iki partisinden biri olan SPÖ siyasi tarihinin en kötü seçim sonucunu aldı OY ORANLARI GÜNCELLENDİ, LİDERLERİN AÇIKLAMALARI İLE DETAYLAR EKLENDİ

VİYANA (AA) - Avusturya'da erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, seçimi kazanan eski Başbakan Sebastian Kurz'un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37,1'lik oy oranıyla en yakın rakibine yaklaşık 15 puan fark attı.

Yaklaşık 6,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçmenlerin yüzde 75,5’i sandığa gitti.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayımladığı sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ÖVP yüzde 37,1 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21,8, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 16 oranında oy elde etti.

Geçen seçimlerde meclis dışında kalan Yeşiller Partisi ise yüzde 14 oy oranıyla yeniden meclise girmeye hak kazanırken, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) oylarını 2 puanın üzerinde artırarak yüzde 7,8'e çıkardı.

- Aşırı sağcılar yaklaşık 10 puan kaybetti

Eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin karıştığı ve İbiza skandalı olarak adlandırılan ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması ve aşırı sağcı lider hakkında seçimlere kısa bir süre kala ortaya atılan kişisel harcamalarını parti kasasından karşıladığına ilişkin iddialar aşırı sağcı partinin yaklaşık yüzde 10 oranında oy kaybetmesine neden oldu.

- SPÖ tarihinin en kötü sonucu aldı

Seçimlerin oy kaybeden ikinci partisi SPÖ olurken, ülkenin en köklü iki partisinden biri olan sosyal demokratlar siyasi tarihlerinin en düşük seçim sonucunu elde etti. Yüzde 5'in üzerinde oy kaybeden SPÖ, ezeli rakibi ÖVP'nin yaklaşık 15 puan gerisinde kaldı.

Sandıkların yüzde 95'inin sayıldığı seçimlerde,183 sandalyeden oluşan Avusturya Federal Meclisinde milletvekili dağılımı ÖVP 71, SPÖ 41, FPÖ 30, NEOS 15, Yeşiller 26 şeklinde gerçekleşti.

- Siyasi liderlerden ilk açıklamalar

Seçim sonuçlarının ardından siyasi partilerin genel başkanları açıklamalarda bulundu.

ÖVP Genel Başkanı Kurz, hayal ettiklerinin çok üstünde oy aldıklarını belirterek, seçim sonuçlarının partisine büyük sorumluluk yüklediğini, koalisyon görüşmelerini bu sorumlulukla sürdüreceklerini ifade etti.

SPÖ Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner de daha iyi sonuç almak için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, hedefledikleri sonuca ulaşmadıklarını dile getirdi.

Aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Norbert Hofer ise İbiza skandalı ve eski genel başkanları hakkındaki iddiaların seçmeni olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, sandık sonuçlarının kendilerine tam anlamıyla hükümet kurma yetkisi vermediğini söyledi.

Avusturya'da son milletvekili seçimi Ekim 2017'de yapılmış, merkez sağ ÖVP yüzde 31,47 ile birinci, SPÖ yüzde 26,86 ile ikinci, aşırı sağcı FPÖ ise yüzde 25,97 ile üçüncü parti olmuştu.

Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi verilen ÖVP Genel Başkanı Kurz, aşırı sağcı parti ile bir koalisyon hükümeti kurmuş, geçen mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması 17 ay süren aşırı sağcı hükümetin sona ermesine yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FPÖ OVP Sebastian Kurz SPÖ Viyana

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