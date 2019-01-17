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GÜNCELLEME - Ayakkabısından eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 18:15 | Son Güncelleme

Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde, ayakkabısı ve sırt çantasında eroin taşıdığı belirlenen şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bolu'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, ayakkabısının içinde ve sırt çantasında 470 gram eroin bulunan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda yol kontrolü yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsünü durdurarak, içinde ve yolcular üzerinde arama yaptı.

Ekipler, otobüs yolcularından R.D'nin (27) üzerinde yaptıkları aramada, sırt çantası ve ayakkabısının içinde hazırlanmış özel bölmelere gizlenmiş 6 paket halinde 470 gram eroin buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı Bolu uyuşturucu operasyonu

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