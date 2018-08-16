GÜNCELLEME - Aydın Açık Cezaevi'ndeki doktora yönelik bıçaklı saldırı

Aydın Açık Cezaevi'nde bir doktoru bıçakla yaraladıktan sonra firar eden mahkum operasyonla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydın Açık Cezaevi'nde doktor Yunus Emre Baba'yı bıçakla yaraladıktan sonra firar eden hükümlü Erkan Arslan'ın Yeniköy Mahallesi'ndeki evine geldiğini tespit etti.
Ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı.
Arslan, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Olay
Aydın Açık Cezaevi'nde 1 Ağustos'ta muayeneyi kabul etmeyerek hastaneye sevkini isteyen hükümlü Erkan Arslan, cezaevinde görevli Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Yunus Emre Baba'ya bıçakla saldırdıktan sonra firar etmişti.
Hükümlünün tehdit, gasp ve özel hayatın gizliliği ihlal gibi suçlamalardan 4 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunuyor.
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