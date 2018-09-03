GÜNCELLEME - Aydın merkezli suç örgütü operasyonu

Aydın ve İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, çek senet tahsilatı yaptıkları ve zorla boş senet imzalattıkları ihbar edilen kişilerle ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin fiziki ve teknik takibi sonucu Aydın ve İzmir'de 11 şüpheli tespit edildi.
Yaklaşık 100 polisin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda biri kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca, mermiler ve senet fotokopileri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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