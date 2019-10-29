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GÜNCELLEME - Aydın'da cinayet ve intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 22:21 | Son Güncelleme

Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren polis memuru, intihar etti YARALILARIN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE KİMLİKLERİ EKLENDİ

Aydın'da, tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren polis memuru, aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atilla Durmuş (44), bir alışveriş merkezinin bahçesinde alacak meselesi nedeniyle Ahmet Barut ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Durmuş, beylik tabancasıyla Barut'u yaralayıp daha sonra kendi başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Durmuş ve Barut, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de olay yerine gelip bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
intihar polis tartışma yaralama

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