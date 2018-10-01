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GÜNCELLEME - Aydın'da hafif ticari araç otobüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:22 | Son Güncelleme

Ticari araçta sıkışan ve ekipler tarafından çıkarılan iki kişiden biri vefat etti YARALILARDAN BİRİNİN VEFAT ETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tayhun Özmen yönetimindeki 34 AF 0788 plakalı hafif ticari araç, Muradiye Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Ayhan Arıkan yönetimindeki 64 AN 554 plakalı otobüsle çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, ticari araçta sıkışan sürücü Özmen ile yanındaki Turgay Çelik'i bulundukları yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Özmen ve Çelik, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Turgay Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kaza trafik

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