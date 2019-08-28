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GÜNCELLEME - Aydın'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 44 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 18:23 | Son Güncelleme

Aydın'da, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 44 kişi yaralandı - Yenipazar yol ayrımında işçileri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Aydın'da, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 44 kişi yaralandı.

M.Y'nin kullandığı 09 P 1617 plakalı otobüs, Aydın-Denizli kara yolu Yenipazar yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.

Kaza sonrası otobüste çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada yaralanan 1'i ağır 44 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazaya, otobüsün önüne çıkan bir köpeğin neden olduğunu, kazada can kaybının olmadığını söyledi.

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