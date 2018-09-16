HABER

GÜNCELLEME - Aydın'da kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 22:26 | Son Güncelleme

Dağlık alandaki kayalıklarda yardım çağrısı yapan şahıslar kurtarıldı KURTARMA OPERASYONU EKLENDİ

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Sazlı Mahallesi Şarlak mevkisinde amca çocukları olan Muhammet Fettah Çiçeklidal (37) ve Orhan Çiçeklidal (29), oğulları Selim Çiçeklidal (15) ve Ömer Çiçeklidal (15) ile birlikte spor amaçlı çıktıkları dağda kayalıklarda mahsur kaldı.

Telefonla yardım istenmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu şahıslar kurtarıldı.

Operasyonla ilgili bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amiri Taner Günhan, arazinin çok sarp ve kayalık olması nedeniyle AKUT ve AFAD ile birlikte başarılı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Dağda mahsur kalanların yaklaşık 75 metrelik bir yere çıktıklarını belirten Günhan, "Herhangi bir ekipmanları yok. Çıkacak ve inecek yerleri olmadığı için mahsur kalmışlar. Onlarla ilk irtibat kurduğumuzda başlarının döndüğünü söylediler. Panik halindeydiler. Sakinleştirdik. Kazasız belasız, burunları kanamadan yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından kurtardık." dedi.

Saatler süren endişeli bekleyişin ardından oğullarına ve torununa kavuşan Bayram Çiçeklidal ise "Öğlene kadar mermer atölyesinde beraberdik. Daha sonra gezmeye gitmişler. Dağda mahsur kaldıklarını öğrendik. Hemen buraya koştuk. Saatler sonra çocuklarımıza kavuştuk. Çok şükür dualarımız kabul oldu." diye konuştu.

Kurtarılan 4 kişi ekiplere teşekkür ederek aileleriyle kucaklaştı.

PARTNERVahşi yaşamın komik canlılarıVahşi yaşamın komik canlıları
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldüİçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü
Fotoğraflar 2 /// Erdoğan Demirören anısına golf turnuvasıFotoğraflar 2 /// Erdoğan Demirören anısına golf turnuvası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Dağ itfaiye Jandarma kurtarma mahsur

En Çok Okunan Haberler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı

300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.