GÜNCELLEME - Aydın'da kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Sazlı Mahallesi Şarlak mevkisinde amca çocukları olan Muhammet Fettah Çiçeklidal (37) ve Orhan Çiçeklidal (29), oğulları Selim Çiçeklidal (15) ve Ömer Çiçeklidal (15) ile birlikte spor amaçlı çıktıkları dağda kayalıklarda mahsur kaldı.

Telefonla yardım istenmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu şahıslar kurtarıldı.

Operasyonla ilgili bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amiri Taner Günhan, arazinin çok sarp ve kayalık olması nedeniyle AKUT ve AFAD ile birlikte başarılı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Dağda mahsur kalanların yaklaşık 75 metrelik bir yere çıktıklarını belirten Günhan, "Herhangi bir ekipmanları yok. Çıkacak ve inecek yerleri olmadığı için mahsur kalmışlar. Onlarla ilk irtibat kurduğumuzda başlarının döndüğünü söylediler. Panik halindeydiler. Sakinleştirdik. Kazasız belasız, burunları kanamadan yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından kurtardık." dedi.

Saatler süren endişeli bekleyişin ardından oğullarına ve torununa kavuşan Bayram Çiçeklidal ise "Öğlene kadar mermer atölyesinde beraberdik. Daha sonra gezmeye gitmişler. Dağda mahsur kaldıklarını öğrendik. Hemen buraya koştuk. Saatler sonra çocuklarımıza kavuştuk. Çok şükür dualarımız kabul oldu." diye konuştu.

Kurtarılan 4 kişi ekiplere teşekkür ederek aileleriyle kucaklaştı.

