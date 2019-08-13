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GÜNCELLEME - Aydın'da kayıp genç kız bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:09 | Son Güncelleme

Efeler ilçesinde 3 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 17 yaşındaki genç kızı kaçırdığı iddia edilen aynı yaştaki şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Aydın'da 3 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan genç kız bulundu.

Alınan bilgiye göre, Söke-Milas kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu minibüsünü durduran jandarma ekipleri, kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan kontrollerde kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki G.A. ile genç kızı kaçırdığı öne sürülen aynı yaştaki G.G, minibüsten indirilip jandarmaya götürüldü. Genç kız, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli G.G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

- Olay

Efeler ilçesinde 3 Ağustos'ta dondurma almak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan borderline kişilik bozukluğu hastası 17 yaşındaki G.A'nın G.G. tarafından kaçırıldığı iddia edilmiş ve arama çalışması başlatılmıştı.

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gözaltı Jandarma Kayıp Kız şüpheli

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