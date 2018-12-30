Aydın'da ev sahibiyle kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde Aytunç Çağ (54) ile üst katında oturan kiracısı Erhan Kahvecioğlu (38) arasında iddiaya göre "kira artışı ve kirayı alamama" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağ, bıçakla kiracısını yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahvecioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Çağ, işlemleri için emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen Çağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

