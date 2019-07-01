HABER

GÜNCELLEME - Aydın'da makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 19:11 | Son Güncelleme

Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sarıkemer ile Avşar Mahalleleri arasında Dereköy mevkisindeki makilik alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Söke Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Söke İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Ekipler, yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangını, 6 arazöz ve bir su tankeriyle kontrol altına almaya çalıştı.

Zeytin ağaçlarının da bulunduğu alanda süren yangının Sarıkemer Mahalle Mezarlığına sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle saatler süren çalışma sonucu söndürüldü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanda soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

PARTNERBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişiBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişi
Parkta oynama hayali kuran Ali'ye sürpriz yaptılarParkta oynama hayali kuran Ali'ye sürpriz yaptılar
İzmir'de renkli Kabotaj Bayramı kutlamasıİzmir'de renkli Kabotaj Bayramı kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Makilik Alan yangın

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

SON DAKİKA! İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı

Seçim bitti kavgası bitmedi! Silahlar ve bıçaklar konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Neptün Soyer ile ilgili flaş açıklama

Tunç Soyer'in eşi ile ilgili o iddiaya Belediye'den açıklama

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.