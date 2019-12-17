GÜNCELLEME - Aydın'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Yormaz yönetimindeki otomobil, Yeniköy Mahallesi Aydın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.
Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin tavanı kesilerek çıkarılabildi.
Araçtaki Ebru Doğan (18) ile Serhat Ellezer'in (21) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı kurtarılan sürücü Yormaz, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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