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GÜNCELLEME - Aydın'da pamuk deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:33 | Son Güncelleme

Germencik ilçesindeki yangın, deponun bazı duvarlarının iş makineleriyle yıkılmasıyla kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİ

Aydın'ın Germencik ilçesinde pamuk deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaçlı Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 bin ton pamuğun bulunduğu H.Ç'ye ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Söndürme çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları ile işçiler katıldı.

Yangının depodaki diğer alanlara sıçraması üzerine ekiplerin yangına müdahalesi güçleşti.

Bunun üzerine deponun bazı duvarları iş makineleriyle yıkıldı. Ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 300 ton pamuğun alevlerden zarar gördüğü öğrenildi.

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depo itfaiye müdahale pamuk yangın

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