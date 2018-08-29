GÜNCELLEME - Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir süredir takipte oldukları 2 şüphelinin bulunduğu minibüsü Mavişehir Mahallesi'nde durdurdu.
Operasyonda S.K. ve V.S. yakalandı. Araçtaki aramada yaklaşık 200 kilogram skunk ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda U.T. ve F.K'yi de gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, U.T. ve F.K. ifadelerinin alınmasının ardından, S.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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