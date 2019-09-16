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GÜNCELLEME - Aydın'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

Aydın'da boşanma aşamasında olduğu eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Kardeşköy Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu eşi F.C'nin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Tuncay Ardıç'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan G.C. jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.C'nin ifadesinde, kayınvalidesinin cenazesi için taziyeye gittiğini, eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyle arasında tartışma çıktığını, sandalye fırlatılması üzerine kendini korumak için rastgele bıçağı salladığını ve kime denk geldiğini bilmediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Zanlı G.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinden uzaklaştırma kararı bulunan G.C, kayınvalidesinin ölümü sonrası taziyeevine gelerek eşinin birlikte olduğunu iddia ettiği Tuncay Ardıç'ı (28) dün göğsünden bıçakla yaralayarak öldürmüş ve kaçmıştı.

Öte yandan G.C'nin cinayet sonrası sosyal medya hesabından "Güzel gözlüm oğlumla kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır." şeklinde paylaşım yaptığı görülmüştü.

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