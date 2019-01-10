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GÜNCELLEME - Aynı sokakta 5 yıl arayla işlenen iki cinayetin faili yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 20:07 | Son Güncelleme

Kayseri'de aynı sokakta 5 yıl arayla işlenen iki cinayetin faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişiyi sokakta bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve aynı sokakta 5 yıl önce işlenen cinayetin de faili olduğu ortaya çıkan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta gece Ufuk Akhan'ın bıçakla öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının O.G. olduğunu belirledi.

Olay yerinden beyaz renkli hafif ticari araçla ayrıldığı tespit edilen O.G, aynı mahallede polis ekiplerince yakalandı.

- Aynı sokakta 2014'te işlenen cinayetin de faili çıktı

O.G'nin, 2014 yılında aynı sokakta Hüseyin Ekemen'in bıçakla öldürülmesi olayının da faili olduğu ortaya çıktı.

Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin, beyaz renkli hafif ticari araçla uzaklaştığının tespit edildiği, O.G'nin ifadesinde Ekemen'i de öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenildi.

O.G'nin, "Ekemen'i tanımadığını, sarhoş olduğunu, olay gecesi sokakta karşılaştıklarını, kendisinden cep telefonunu istemesi üzerine çıkan tartışmada 'pusat' diye tabir ettiği bıçağıyla öldürdüğünü söylediği" belirtildi.

Basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı bulunan, dövüş sporlarıyla ilgilendiği öğrenilen O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye gönderilen zanlı tutuklandı.

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