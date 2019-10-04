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GÜNCELLEME - Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 17:50 | Son Güncelleme

Samsun'da sokakta tartıştığı kız arkadaşını 10 yerinden bıçakla yaralayan, kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi de darbeden şüpheli, kız arkadaşının tedavi gördüğü hastanenin yakınlarında gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokakta bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı yakalandı.

Fatih Mahallesi Coşkunsu Sokak'ta kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı S.K'yi (33) 10 yerinden bıçaklayan İ.H.Ş. (50), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, dün İ.H.Ş, Fatih Mahallesi Coşkunsu Sokak'ta kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı S.K. (33) ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda İ.H.Ş, yanındaki bıçakla S.K'yi 10 yerinden bıçaklamıştı. İ.H.Ş, bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi de darbetmişti.

S.K, ambulansla kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, darbedilen kişi de hastanede alınan sağlık raporunun ardından ifadesi için emniyete götürülmüştü.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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