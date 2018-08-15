HABER

GÜNCELLEME - Ayvalık'ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:09 | Son Güncelleme

İlçeye bağlı Alibey Adası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cunda Adası Patriça koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, iki helikopter ve 10 arazöz ile ekipler müdahale etti.

Bölgedeki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına aldıklarını söyledi.

Kırcı, yaklaşık 3 dönüm alanın yangından etkilendiğini belirterek, söz konusu bölgenin ağaçlık ve bir bölümünün tapulu arazi olduğunu belirtti.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

PARTNERPlajın yıldızı o oldu!Plajın yıldızı o oldu!
Mardin'de kayıp alzheimer hastası ile zihinsel engelli aranıyorMardin'de kayıp alzheimer hastası ile zihinsel engelli aranıyor
İl Özel İdaresi'nin vidanjöründen dereye atık bırakılmasına soruşturmaİl Özel İdaresi'nin vidanjöründen dereye atık bırakılmasına soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir orman yangını

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Türkiye bu boşanma davasını konuşuyor! 'Fil gibi oldun' tazminatına karşı çok ağır suçlama: Hayat kadınlarını pazarlıyor!

Türkiye bu boşanma davasını konuşuyor! 'Fil gibi oldun' tazminatına karşı çok ağır suçlama: Hayat kadınlarını pazarlıyor!

Dehşet savunma: Bir gece birlikte sabahladık! Kadir korktu, kızı bıraktık

Dehşet savunma: Bir gece birlikte sabahladık! Kadir korktu, kızı bıraktık

Prof. Dr. Ersoy: En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7'ye bile varabilir

Prof. Dr. Ersoy: En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7'ye bile varabilir

Darbe girişimini yöneten Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis!

Darbe girişimini yöneten Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.