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GÜNCELLEME - Babasının şiddet uyguladığı iddia edilen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:10 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı öne sürülen 6 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Hayatını kaybeden M.Y'nin dedesi Hüseyin Ö: - "İnsan kendi canını öldürür mü? Hastanede 5 gün yattı. Süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş" CENAZENİN ADLİ TIPA GETİRİLMESİ VE RÖPORTAJ EKLENDİ

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen çocuk, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Babası Mehmet Y. tarafından başına sert cisimle vurularak yaralandığı iddiasıyla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki M.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

M.Y'nin dedesi Hüseyin Ö, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bile bile insan öldürülür mü? Böyle bir şey var mı? 6 yaşındaki çocuğu öldürdü. İnsan kendi canını öldürür mü? Hastanede 5 gün yattı. Süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş. Daha önce de şiddet uygulamış ama biz bilmiyorduk. Böyle bir baba mı olur, böyle insanlık mı olur? Hiçbir canlı bunu yapmaz." ifadelerini kullandı.

M.Y'nin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından İskenderun ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İhbar üzerine 3 gün önce Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y, oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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Çocuk hatay iskenderun

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