HABER

GÜNCELLEME - Bağcılar'da çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:17 | Son Güncelleme

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, olay yerinde incelemelerde bulundu - Belediye Başkanı Çağırıcı: - "Yeraltı suyundan kaynaklı ani bir çökme söz konusu. Yan yatan bina yeni, ruhsat ve inşaat teknikleri açısından eksiği yok." DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bağcılar'da çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da çökme tehlikesi bulunan 5 katlı bina ile çevresindeki bazı apartmanlar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi 1176 Sokak'ta, bitişiğinde inşaat çalışması yapılan 5 katlı binanın duvarlarında, çatlaklar oluştu.

Bunun üzerine, söz konusu bina ile çevresindeki bazı apartmanlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Polis, belediye ve itfaiye ekipleri, şeritle ulaşıma kapatılan bölgede önlem aldı.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lokman Çağırıcı, yeraltı suyundan kaynaklı ani bir çökmenin olduğunu belirterek, "Yan yatan bina yeni, ruhsat ve inşaat teknikleri açısından eksiği yok. Komşularımız tahliye edildi, konaklamaları sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil." dedi.

Çağırıcı, alınan önlemler sonucu can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Bu arada, yan yatan 5 katlı binanın yıkımı için çalışmalara başlandı.

Bağcılar'da bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Bağcılar'da bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
Ayvalık'ta, madene karşı mücadele sürüyorAyvalık'ta, madene karşı mücadele sürüyor
İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındıİlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar çökme riski

En Çok Okunan Haberler

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!

Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.