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GÜNCELLEME - Bağdat'taki gösterilerde 3 ölü, 60 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 23:04 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı - Protestolar akşam da sürerken güvenlik güçleri ile göstericiler arasında bir süre arbede yaşandı YENİ GELİŞMELER EKLENDİ

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Protestolar devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Bağdat'ın merkezinde hükümeti protesto eden göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandı.

Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 60 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Ölü ve yaralılar, göstericiler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

- Protestolar sürüyor
Bağdat'taki hükümet karşıtı protestolar havanın kararmasının ardından da sürüyor.
Akşam saatlerinde bazı göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına geldi. Burada göstericilerle güvenlik güçleri arasında bir süre arbede yaşandı.
Iraklı güçler, daha sonra ara sokaklar ve köprülerde toplanan kalabalığa ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.
Bazı göstericilerin de güvenlik güçlerine taş ve su şişesi fırlattığı görüldü.
Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güney kentlerinde de gün içinde benzer protestolar düzenlenmişti. Petrol zengini Basra'da düzenlenen gösterilerde 12 kişi gözaltına alınmıştı.

- Sosyal medya üzerinden örgütlendiler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi.

Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.

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