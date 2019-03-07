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GÜNCELLEME - Bahçeli seçim çalışmalarına Söğüt'ten başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmaları kapsamında açık hava ve salon toplantıları yapacak - Bahçeli, seçim çalışmalarını 10 Mart'ta Söğüt'te yapacağı açık hava toplantısıyla başlatacak PROGRAMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER EKLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmalarına 10 Mart Pazar günü Söğüt'te yapacağı açık hava toplantısıyla başlayacak.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeli, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları çerçevesinde açık hava ve salon toplantıları yapacak.

MHP lideri Bahçeli, seçim çalışmalarını 10 Mart Pazar günü Söğüt'te yapacağı açık hava toplantısı ve Eskişehir'de Cumhur İttifakı salon toplantısıyla başlatacak.

11 Mart Pazartesi günü Ankara'da Etimesgut seçim ofisini açacak olan Devlet Bahçeli, 12 Mart Salı günü Yozgat ve Kırıkkale, 13 Mart Çarşamba günü Kastamonu ve Çankırı, 14 Mart Perşembe günü Aksaray ve Nevşehir, 15 Mart Cuma günü Zonguldak, 16 Mart Cumartesi günü Manisa'da açık hava toplantıları yapacak.

Bahçeli, 17 Mart Pazar günü de İzmir'de Cumhur İttifakı açık hava toplantısı düzenleyecek.

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