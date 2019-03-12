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GÜNCELLEME- Bahçelievler'de anne ve kızının evde ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:32 | Son Güncelleme

Anne ve kızının evlerinde boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan akrabaları tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, anne ve kızının evlerinde boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 5 Mart'ta Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde Kezban Ercan (81) ve kızı Ayşe Soymaz'ın (52) boğularak öldürülmesi olayına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan Mesut S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Öldürülen Ayşe Soymaz'ın eşi İsmail Soymaz'ın yeğeni olan Mesut S, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülen 5 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

- İfade vermedi

İfade için savcılığa çıkarılan Mesut S, susma hakkını kullandı. Savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk ettiği şüpheli, hakimlik sorgusunda da ifade vermedi.

Hakimlik, şüphelinin, "gece vakti yağma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, şüphelinin Ayşe Soymaz ve annesi Kezban Ercan'dan çalarak bir motosiklette sakladığı para ve ziynet eşyasının, polis tarafından bulunarak Soymaz'ın eşine teslim edildiği belirtildi.

- Olay

İsmail Soymaz, 5 Mart'ta, Zafer Mahallesi Canan Sokağı'ndaki evinin kapısının açılmaması üzerine komşuların yardımıyla içeri girmiş, eşi Ayşe Soymaz ve kayınvalidesi Kezban Ercan'ı yerde hareketsiz şekilde bulmuştu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Soymaz ve Ercan'ın boğularak öldürüldükleri belirlenmiş, anne ve kızının cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Ayşe Soymaz'ın eşi İsmail Soymaz'ın yeğeni Mesut S. gözaltına alınmış, şüpheli emniyetteki sorgusunda "yengesi Ayşe Soymaz'dan borç para aldığını, olay günü konuşmak için yengesinin evine gittiğini, aralarında tartışma çıkınca yengesini boğarak öldürdüğünü, cinayeti görmesi üzerine annesi Kezban Ercan'ı da boğarak öldürdüğünü" anlatmıştı.

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Bahçelievler'de anne ve kızının evde ölü bulunması

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