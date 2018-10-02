GÜNCELLEME - Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman'ı silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman, hastanedeki odasında silahla başından vuruldu.
Ağır yaralanan Hacıosman, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Saldırının ardından kaçan ve Hacıosman'ın hastası olduğu belirtilen şüpheli, Esenler'de olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.
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