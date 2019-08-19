HABER

GÜNCELLEME - Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 19:42 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: - "(Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun) Erciş'e gelirken saat 16.20 civarında Bayraklı köyü yakınlarında aracın tek taraflı mucura kaptırılmasıyla kaza gerçekleşiyor. Olay 112'ye düştükten 12 dakika sonra sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen Haluk hocamız hayata geri döndürülemeyerek vefat ediyor" - VALİ MEHMET EMİN BİLMEZ'İN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etti.

Dursun'un içinde bulunduğu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

- Sağlık Bakanlığı 2 ambulans uçak gönderdi

Kazanın ardından Erciş ilçesine giden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bilmez, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un bazı etkinliklere katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldiğini anlattı.

Dursun'un Ahlat ve Adilcevaz'daki incelemeleri sonrası Erciş'e geldiğini aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Erciş'e gelirken saat 16.20 civarında Bayraklı köyü yakınlarında aracın tek taraflı mucura kaptırılmasıyla kaza gerçekleşiyor. Olay 112'ye düştükten 12 dakika sonra sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen Haluk hocamız hayata geri döndürülemeyerek vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Diğer yaralılarımız Erciş Devlet Hastanesine nakledildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkleri yapıldı. Sağlık Bakanlığından 2 ambulans uçak ilimize gönderildi. İhtiyaç olması halinde yaralılarımız İstanbul veya Ankara'ya sevk edilecek. Kültür ve Turizm Bakanımız özel uçakla geliyor. Cenazemizi akşam İstanbul'a uğurlayacağız. Haluk hocamız, Türk milletinin değerli bir bilim insanı ve kültür adamıydı. Milletimizin başı sağ olsun."

Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...
Arnavutköy'de iki araç çarpıştı: 2 yaralıArnavutköy'de iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Yıldırım: “Devletle inatlaşılmaz”Yıldırım: “Devletle inatlaşılmaz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane Kaza Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Van Van Valisi Mehmet Emin Bilmez

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Dünyada ilk defa yapacağız

Bakan açıkladı: Dünyada ilk defa yapacağız

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Eminönü'ndeki alt geçidin su altında kalması saniye saniye görüntülendi

Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi

Salda Gölü davasında karar!

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun kaza geçirdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.