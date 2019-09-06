HABER

GÜNCELLEME - Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 19:52 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden kişinin gölette cesedi bulundu CESEDİN BULUNMASI EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden kişinin cesedi sudan çıkarıldı.

Ercan Can (55), iki arkadaşıyla Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi Çatören Barajı göletine balık tutmaya gitti.

Gece kamp yapan arkadaşlar sabah uyandıklarında Ercan Can'ı bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi gönüllü dalgıç timleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, Büyük Ayı Arama Kurtarma Derneği ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ve AKUT ekibinden gönüllü dalgıçlar su içerisinde arama yaptı.

Suya giriş noktasından 10-15 metre açığa ve 10 metre derinliğe kadar dalış yapıldı. Çalışma sonucu, kaybolan Ercan Can'a ait giysi göletin üzerinde bulundu.

Can'ın cesedi Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkarıldı.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Bozcaada'da 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladıBozcaada'da 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı
TSK ve MİT'ten ortak operasyon!TSK ve MİT'ten ortak operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık baraj ceset Eskişehir göl gölet

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

HDP'li başkan gözaltına alındı!

HDP'li başkan gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik helikopter uçuşu açıklaması

Bakan Akar'dan kritik açıklama!

Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka! Birçok nokta tutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.