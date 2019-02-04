HABER

GÜNCELLEME - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 13:59 | Son Güncelleme

Gazdan etkilenen 46 kişi hastaneye kaldırıldı - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı: - "Gazdan etkilenen 46 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. 4'ünün durumu ağır. Diğer vatandaşların sağlık durumları iyi. Adliyeyi boşalttık" BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI'NIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Adliyesinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 46 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Adliye binasına gelen ekipler, sızıntının kaynağını araştırıyor.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, saat 12.15 sıralarında, adliyenin bodrum katındaki yangın tüplerinin, herhangi bir yangın olmamasına rağmen hareket geçtiğini belirterek, "Bunlar büyük yangın tüpleri. Nedensiz boşaltım başlıyor ve gaz yayılıyor. Gazdan etkilenen 46 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. 4'ünün durumu ağır. Diğer vatandaşların sağlık durumları iyi. Adliyeyi boşalttık. Teknik ekip tespit çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldıUludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı
Engelli vatandaşlar en iyi radyocuyu seçecekEngelli vatandaşlar en iyi radyocuyu seçecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Balıkesir Gaz sızıntısı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Son dakika! Gaziantep'te damat dehşeti: 4 kişiyi öldürdü

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Son dakika! Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi kar altında kaldı

Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.