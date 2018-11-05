GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 astsubay gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranan 49 kişi tespit edildi.
Araştırmalarda haklarında adli işlem bulunmayan, 2'si jandarma ve 11'i Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 13 astsubayın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Şırnak ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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