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GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

KKTC ve 8 ilde düzenlenen operasyonda 9 astsubay gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 astsubay gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranan 49 kişi tespit edildi.

Araştırmalarda haklarında adli işlem bulunmayan, 2'si jandarma ve 11'i Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 13 astsubayın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Şırnak ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Balıkesir operasyon

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