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GÜNCELLEME - Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Ayvalık açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 33'ü sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Olayda kaybolan 2 aylık bebeğin cesedine de ulaşıldı KAYIP BEBEĞİN CESEDİNE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 aylık bebek ve bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.

Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.

Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.

Bir çocuğun da hayatını kaybettiği olayda, kaybolan 2 aylık bebeğin cesedine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
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Balıkesir düzensiz göçmen tekne

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