HABER

GÜNCELLEME - Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

Bandırma'da düzenlenen operasyonda 2 iş adamı ve bir esnaf gözaltına alındı - İş adamlarının, 2015'te iflasını açıklayan Şeker Piliç'in sahipleri olduğu bildirildi DETAYLAR EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2015'te iflasını açıklayan Şeker Piliç'in sahiplerinin aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı derneklere üyeliklerinin bulunduğu, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgüt üyeleriyle telefon irtibatlarının olduğu tespit edilen iflas halindeki Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ile oğlu H.B. ve bir ecza deposu sahibi A.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 zanlının ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şeker Piliç'in 2015 yılındaki iflasının ardından fabrikası, eklentileri ve taşınmazları satışa çıkarılmıştı.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Sivas'taki 4 Eylül Barajı donduSivas'taki 4 Eylül Barajı dondu
TMMOB 'ideal başkan adayı' profilini açıkladıTMMOB 'ideal başkan adayı' profilini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bandırma FETÖ/PDY operasyon

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Perinçek 'ABD planlarını bozacak en önemli adımı' açıkladı!

Doğu Perinçek 'ABD planlarını bozacak en önemli adımı' açıkladı!

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon! Böyle yakalandılar

Yer: Bursa... Böyle yakalandılar!

Trump'ın skandal açıklamasının ardından ABD'den bir açıklama daha: Yaptırım...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Palu ailesiyle ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kritik açıklama!

Başsavcılıktan flaş Palu ailesi açıklaması: Cinsel istismar...

Son dakika! Bakan açıkladı... SGK 30 ilacı daha ödeme listesine aldı!

Bakan'dan çok önemli ilaç açıklaması!

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.