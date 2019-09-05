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GÜNCELLEME- Balıkesir'de makilik yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 19:38 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde makilik alandaki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Börezli Mahallesi Çamtepe mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Alevler, çok sayıda arazöz ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopterin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhnaniye yangın

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